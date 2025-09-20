Eccellenza. Signa, trasferta impegnativa. A Colle per rompere il ghiaccio
Nel girone B, l’anticipo della 2ª giornata vede la Colligiana ospitare il Signa 1914 alle 15. L’incontro previsto allo stadio ’Manni’ è stato spostato al ’Santa Lucia’ di San Gimignano. Il Signa affronta questa trasferta impegnativa in un momento difficile. I gialloblù arrivano da tre sconfitte consecutive: due in Coppa Italia, che sono costate l’eliminazione, e la battuta d’arresto casalinga contro il Valentino Mazzola alla prima. Nonostante le pesanti assenze dei fratelli Pietro e Lorenzo Tempesti, il tecnico Gambadori è deciso a invertire la rotta per cancellare lo zero in classifica. La voglia di riscatto è tangibile. Dall’altra parte, la Colligiana si presenta con il vento in poppa, galvanizzata da un avvio di campionato promettente. La brillante vittoria in casa del Certaldo ha lanciato un segnale forte: la squadra del tecnico fiorentino Marco Guidi è in ottima forma e vuole proseguire la sua corsa. La sfida contro i canarini sarà un banco di prova per confermare l’ottimo momento.
Per quanto riguarda le formazioni, il Signa dovrebbe ricalcare quella schierata domenica scorsa, con una novità: l’attaccante Costa è tornato a disposizione. Sarà interessante vedere se il mister lo schiererà subito titolare o lo utilizzerà a partita in corso. Nella Colligiana, invece, Mariani e Donati saranno assenti. Arbitro Magherini di Prato.
G. Pul.
