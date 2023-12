ECCELLENZA. Solo un pareggio per il River a Ponte Buggianese. Non basta il vantaggio temporaneo di Cecchini Il River Pieve impatta per 1-1 contro il Ponte Buggianese. Al 16' Cecchini porta in vantaggio i ragazzi di Fanani, ma al 25' Giannini pareggia per i pontigiani. Nella ripresa poche emozioni, poi il triplice fischio del signor Bonamici di Grosseto.