Eccellenza. Sono giorni decisivi per la Civitanovese

La settimana alle porte potrebbe essere quella risolutiva per le sorti della Civitanovese. Secondo alcuni, già la giornata di domani sarebbe quella cruciale, in un senso o nell’altro. Le ipotesi sono due, senza possibilità di una via di mezzo. Da una parte vi è lo scenario che vede un passaggio di quote tra Mauro Profili e Davide Ciaccia. Dall’altro, l’eventualità di un mancato accordo potrebbe segnare l’abbandono della trattativa da parte di Ciaccia. Allo stato attuale, è favorito il primo dei due scenari. Le parti sarebbero vicine all’accordo, ma ancora non vi sarebbe l’intesa definitiva. La sensazione è che se entro i prossimi sette giorni non si andrà davanti al notaio per definire la questione una volta per tutte, l’affare potrebbe saltare definitivamente. Ciaccia, considerando l’eccessivo prolungamento dei tempi per programmare il discorso tecnico, potrebbe decidere di interrompere, senza possibilità di rinvii, la volontà di rilevare le quote. Ma è anche vero che l’onere di iscrivere la squadra in Eccellenza spetta a Profili, in ogni caso. E una soluzione ci sarebbe anche per ovviare al discorso dei tempi: prossimamente Ciaccia potrebbe ricevere la delega da Profili per allestire l’organico già prima della chiusura delle operazioni. Per quanto concerne l’assetto dirigenziale, quello promosso da Ciaccia potrebbe essere un mix tra figure locali e altre provenienti dal Lazio, regione da cui proviene lo stesso ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi. Michele Paolucci sarebbe il nuovo ds, Luigi Coni riceverebbe l’incarico di dg. Anche Claudio Dell’Uomo potrebbe avvere un incarico importante. Infine, vi è l’ipotesi che una rappresentanza di tifosi possa far parte della compagine societaria.

Francesco Rossetti