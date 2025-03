Eccellenza: sotto di due reti, Biagi inserisce Corsi e Cremaschi, che segnano e permettono di pareggiare col Castenaso. Rimonta Sant’Agostino nella ripresa: finisce 2-2

sant’agostino

2

castenaso

2

: Costantino, Roda, Pinca, Valesani (1’st Corsi), Di Bari, Armaroli, Vanzini (1’st Sarti), Iazzetta, Cazzadore (45’st Laurenti), Landi (20’st Cremaschi), Frignani (30’st Pellielo). All. Biagi.

CASTENASO: Aversa, Luccarini, Magliozzi, Canova, Neri, Battaglia, Colli, Pescatore (24’st Alberti), Sansonetti (10’st Di Vona), Jammeh (28’st Nanetti), Mura (28’st Bortolotti). All. Rizzo.

Arbitro: Carpentieri di Barletta.

Marcatori: 24’pt e 8’st Sansonetti, 19’st Corsi, 32’st Cremaschi.

Note: ammoniti Valesani e Alberti.

Pareggio in rimonta per i padroni di casa, un risultato che alla fine sta anche stretto ai ramarri. E’ stata una partita dai due volti: meglio il Castenaso nel primo tempo, dominio dei padroni di casa nella ripresa. Il primo tempo è stato equilibrato, con bomber Sansonetti che dapprima ha chiamato Sorrentino a un grande intervento su colpo di testa, parata in tuffo e deviazione in calcio d’angolo. Dal corner successivo, Sansonetti appostato sul primo palo beffa la linea difensiva, piuttosto statica e di testa buca Sorrentino. Il secondo tempo si apre con un bellissimo gol di Sansonetti: cross dalla trequarti a centro area per la testa del centravanti bolognese, che in tuffo trova l’incrocio.

Biagi opera degli inserimenti che avranno un effetto decisivo sulla partita: l’ingresso di Corsi (nella foto) e di Cremaschi, al rientro dopo quattro mesi ai box per una lussazione alla spalla e l’intervento chirurgico. Al 19’ Cremaschi pennella un cross al bacio sul secondo palo, dove è appostato Corsi, colpo di testa a incrociare e il Sant’Agostino accorcia le distanze. La formazione ramarra preme sul piede dell’acceleratore e trova il pari proprio con Cremaschi. Il trequartista questa volta si mette in proprio, raccoglie un traversone su calcio d’angolo sul secondo palo, stop e diagonale rasoterra dove non può arrivare Aversa.

Franco Vanini