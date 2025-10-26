Eccellenza. Spareggio salvezza tra Chiesanuova e Civitanovese

A ridosso di Halloween è una domenica da brividi per il Chiesanuova che, alle 14.30, riceve la Civitanovese. Anche se siamo solo all’ottava giornata, la partita assume i tratti -a sorpresa- dei classici spareggi salvezza o quasi visto che si sfidano formazioni che chiudono la classifica, ultime con 3 punti e diversi primati negativi, vedi l’attacco più sterile del torneo, entrambe hanno segnato solo 3 reti. Mariotti ha debuttato sulla panchina del Chiesanuova proprio al Polisportivo in Coppa e si augura che finisca in vittoria come in quell’occasione. In attesa di qualche ritocco nell’organico, intanto ha un nuovo assistente in panchina perché il Chiesanuova ha richiamato Matteo Monteneri. L’ex centrale difensivo torna dopo una stagione di assenza e sarà appunto il viceallenatore biancorosso. "Contro la Civitanovese – afferma Mariotti – cerchiamo di recuperare Russo e Tanoni che sono acciaccati e sono importanti per noi. Non possiamo sbagliare nulla, è una partita tanto difficile quanto decisiva già".

Andrea Scoppa