Eccellenza: sul campo del Grassina una prestazione di livello. Palazzi porta a casa un punto. La Baldaccio chiude tutti i varchi

Grassina

0

Baldaccio Bruni

0

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Arcadipane, Alfarano, Calzolai, Fabiani, Dini, Corsi, Frezza ( 65’ Menga), Simoni, Borghesi (83’Croci). All.: Cellini.

BALDACCIO BRUNI: Manzari, Beretti, Del Siena, Magi (75’ Sbarella), Giorni, Gorini, Meloni (61’Hajiri) Ha, Brischi, Bartoccini, Valori (79’ Mambrini), Quadroni (73’ Mariotti). All.: Palazzi.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Note: spettatori 250 circa. Angoli: 7-4.

PONTE A NICCHERI – Un pareggio a reti bianche (0-0), che suona più come una vittoria per gli ospiti. Il Grassina, tra le mura amiche, non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da una Baldaccio Bruni apparsa solida e ben organizzata in ogni reparto, ma con un arbitraggio in giornata poco felice, che ha sorvolato su un penalty per la squadra di Palazzi. Il Grassina ha trovato un muro invalicabile nella difesa ospite, sempre attenta a chiudere ogni spazio. La vera chiave di volta, però, è stata la Baldaccio a centrocampo: con una tessitura sapiente e una marcatura stretta, è riuscita a smantellare il gioco di rifornimento dei padroni di casa.

Gli attaccanti del Grassina non hanno praticamente mai ricevuto palloni giocabili, restando a digiuno di vere occasioni da gol. Per la Baldaccio, questo punto prezioso vale oro, un risultato che riscatta in parte l’amarezza della sconfitta casalinga della scorsa giornata subita con l’Asta. Questo pareggio rimette in moto il morale e la classifica in un campionato difficile, offrendo una boccata d’ossigeno in un momento cruciale in vista del big-match di domenica prossima con un Sansovino ancora sconfitto, che avrà tanta fame di vittoria per riprendere la corsa.

Giovanni Puleri