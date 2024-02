Eccellenza, Terranuova dopo la festa in campo con la Lastrigiana. Fani sfida la Colligiana per scacciare la crisi

AREZZO

Sono solo due le aretine impegnate tra poche ore per il nuovo turno del campionato di Eccellenza. Il Foiano ha disputato l’anticipo, mentre la Baldaccio Bruni osserverà un turno di riposo. Ecco allora che tutti gli occhi saranno puntati su Castiglionese e Terranuova Traiana. I biancorossi scenderanno in campo (14.30) dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lastrigiana, avversario ai margini della zona rossa, con le maggiori insidie rappresentate forse dai festeggiamenti per lo storico risultato. Becattini è consapevole tuttavia dell’importanza della posta in palio per restare nelle prime posizioni. Per la Castiglionese invece c’è l’esame Colligiana. La squadra di Fani è reduce da un periodo non certamente positivo. Reduce da due sconfitte, con l’ultimo successo datato 9 dicembre, la squadra di Fani affronterà una Colligiana che vanta gli stessi punti per una partita dove l’obiettivo di entrambe è rilanciarsi e scacciare la parola crisi. Anche perchè il quinto posto è lontano tre punti e la zona rossa cinque lunghezze.

Per quanto riguarda le altre partite in programma questo pomeriggio il Siena riceverà il Pontassieve, quindi ecco Audax Rufina-Signa, Firenze Ovest-Sinalunghese, Fortis Juventus-Asta e a Mazzola Valdarbia-Rondinella Marzocco.