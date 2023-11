Eccellenza. Terranuova in viaggio. Becattini: "Proviamoci»

Trasferta insidiosa per il Terranuova Traiana, che oggi al Brozzi affronta il Firenze Ovest. Per Marco Becattini è uno dei campi più difficili del girone. "Novembre sarà un mese impegnativo – ha detto il tecnico biancorosso – perché avremo tre gare di mercoledì. Contro la Fortis Juventus, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto la migliore prestazione da inizio campionato. Domenica scorsa siamo stati invece abili a sbloccare la partita dopo un primo tempo incerto, ma questo è il calcio. Vedo in ogni caso una squadra sempre più matura". Alessio Sacconi, reduce da una doppietta contro la Lastrigiana, non nasconde la delicatezza della fase: "Tre partite in otto giorni – ha dichiarato il capitano del Terranuova – sono difficili da affrontare, anche perché recuperare lavorando e giocando non è facile".