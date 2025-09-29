Eccellenza. Terzo pari di fila per il Montespertoli. Maltomini in mezza rovesciata firma l’1-1
Montespertoli 1 Fratres Perignano 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci, Fiaschi (85’ Vallesi), Trapassi, Salvadori (85’ Lensi), Rosi (78’ Lotti), Bettoni (62’ Zefi), Granucci, Maltomini,...
Montespertoli
1
Fratres Perignano
1
MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci, Fiaschi (85’ Vallesi), Trapassi, Salvadori (85’ Lensi), Rosi (78’ Lotti), Bettoni (62’ Zefi), Granucci, Maltomini, Biliotti (59’ Gasparri). A disp. Romano, Spini, Corsi, Del Duca. All. Sarti.
FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Magliocca, Regoli (64’ Sottile), Mearini, Giordani (60’ Garunja), Meucci. A disp. Tirabasso, Oliva, Miccoli, Pagni, El Ouardi, Venturin, Riccomi. All. Fanani.
Arbitro: Poggianti di Livorno.
Reti: 19’ Giordani; 66’ Maltomini.
MONTESPERTOLI – Terzo pari di fila per il Montespertoli, che al Marconcini di Baccaiano impatta 1-1 in rimonta col Fratres Perignano. I gialloverdi al 6’ vanno vicini a sbloccare il risultato, ma al 19’ subiscono la doccia fredda del vantaggio ospite: veloce ripartenza del Perignano con Giordani che entra in area e conclude sotto la traversa. Gli uomini di mister Sarti accusano il colpo e lasciano l’iniziativa agli ospiti, che prima dell’intervallo colpiscono anche un palo. Dopo l’intervallo torna in campo un Montespertoli deciso a riprendere la gara: dopo un paio di buone occasioni non concretizzate da Gasparri, al 66’ ci pensa capitan Maltomini (nella foto) a firmare l’1-1 con una splendida mezza rovesciata su traversone proveniente dalla destra.
Si.Ci.
