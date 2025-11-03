Eccellenza. Terzo successo di fila per il Belvedere: ci pensa ancora una volta Blanchard

CALCIO

Il secondo gol consecutivo di Blanchard regala altri tre punti al Belvedere. La decima giornata del girone A di Promozione regala la quinta posizione in classifica alla formazione di mister Nicola Giallini. Il successo casalingo contro il Fratres Perignano 2019 è maturato nella ripresa grazie ad un’altra "zampata" vincente del difensore grossetano. E’ stata una partita combattuta, coi grossetani che hanno avuto più occasioni degli avversari, con Pini che ha dovuto effettuare solo un paio di parate su conclusioni da fuori area. Poi dopo metà ripresa i rossoneri l’hanno sbloccata: sugli sviluppi di un corner battuto da Tantone, Blanchard ha sfruttato tutta la propria elevazione. Un gol che vale la terza vittoria consecutiva per i rossoneri che si confermano come una delle squadre più ambiziose del campionato.

La classifica del girone A di Eccellenza: Zenith Prato 22, Viareggio Calcio 19, Lucchese Calcio 17, Sporting Cecina 1929 17, Belvedere 17, Real Forte Querceta 14, Fratres Perignano 12, San Giuliano 12, Castelnuovo Garfagnana 12, Larcianese 12, Montespertoli 11, Massese 1919 10 (-2), Real Cerretese 10, Fucecchio 9, Sestese Calcio 7, Pro Livorno 1919 Sorgenti 4, Cenaia 1969 4.