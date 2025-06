Eccellenza. Tifosi in ansia per il futuro della Civitanovese

Una piazza che attende. È una sensazione di disorientamento quella che sta riguardando l’ambiente degli sportivi rossoblù in questi giorni. Le recenti evoluzioni delle vicende societarie non hanno fatto altro che aumentare la mole di dubbi e di domande sul futuro. Ma alla fine, il quesito dei quesiti riguarda chi tra Mauro Profili (foto) e Davide Ciaccia guiderà la compagine societaria nella prossima stagione. Ciaccia ha manifestato il proprio interesse a rilevare il club da circa cinquanta giorni, ma la trattativa con Profili non è mai decollata. Lo stesso ex presidente del Teramo, con un comunicato diramato sabato sera, ha lamentato ritardi dell’attuale proprietà nel presentare i documenti societari, dichiarando di non essere disposto a "versare un euro senza avere prima accesso a dati formali, completi e verificati". Profili non intende replicare e rilasciare dichiarazioni. Così, sui social molti utenti invitano l’attuale numero uno del club a presentare la documentazione o quantomeno a parlare sul futuro che spetterà ai colori rossoblù. Gli stessi interrogativi riguardano giocatori, dirigenti e staff tecnico della passata stagione.