Eccellenza. "Tolentino, a Jesi sarà una partita ad alta intensità e molto agonistica»

di MARCO NATALINI
19 ottobre 2025
L’allenatore Paolo Passarini

"Partita molto insidiosa sul campo di una squadra di valore". Avverte i suoi Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, prima della trasferta a Jesi. La gara del "Carotti" contro i leoncelli rappresenta un’occasione per i cremisi di chiudere una settimana positiva, iniziata con il pareggio in rimonta contro l’Osimana e proseguita con la qualificazione in semifinale di Coppa ai danni del Montegranaro. "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale, ma – dice il tecnico del Tole – abbiamo azzerato tutto poiché la partita di oggi presenta tante insidie. La Jesina è composta da calciatori di categoria e il suo valore non rispetta l’attuale classifica. Sappiamo che hanno bisogno di punti, quindi ci siamo preparati per una gara ad alta intensità e a un elevato tasso agonistico".

Una delle varianti proposte dai cremisi nelle ultime uscite è quella di un attacco leggermente modificato sfruttando al massimo l’esterno Cappa e le abilità nello spazio di Moscati, a supporto del bomber Iori. "È una delle opzioni a disposizione, a seconda dell’avversario – spiega il tecnico – ho la possibilità di affinare le scelte, ma credo che sia un sistema di gioco importante per noi. Poiché ci permette di sfruttare le abilità balistiche e di dribbling di Cappa, oltre che la fisicità e velocità di di Moscati. Credo però sia merito di tutta la squadra, poiché negli altri reparti il sacrificio aumenta e ogni ragazzo dà sempre il massimo e si mette a disposizione dei compagni con l’unico obiettivo di fare il bene per il Tolentino".

Marco Natalini

© Riproduzione riservata

