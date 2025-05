Eccellenza. Tolentino, confermato Passarini

Segno di continuità in casa Tolentino, il tecnico Paolo Passarini rimane sulla panchina cremisi. La società ha confermato la permanenza del tecnico sulla panchina cremisi anche per la prossima stagione. Dopo un’annata molto positiva sotto tanti aspetti, la squadra è riuscita a creare un’ossatura importante ricca di calciatori esperti e di categoria, con un mix di giovani interessanti, che hanno impattato il campionato di Eccellenza nel migliore dei modi. La conferma di Passarini è un segnale di fiducia a tutto l’ambiente, poiché certifica la bontà del lavoro svolto nella stagione appena andata in archivio e nel contempo la volontà del Tolentino di puntare in alto nel prossimo campionato di Eccellenza. "La conferma di Passarini – osserva il presidente Marco Romagnoli – assieme a quella del direttore sportivo – sono un segnale forte per la programmazione della stagione oramai alle porte. Siamo molto felici di poter continuare insieme perché questa sinergia ci ha permesso di disputare una stagione davvero esaltante e porre solide basi per il futuro".

La società ha mesos due tasselli fondamentali: da un lato il direttore sportivo e adesso l’allenatore. "Stiamo facendo attente valutazioni – aggiunge il presidente – con il direttore sportivo e con l’allenatore sul fronte giocatori, credo che nei prossimi giorni ufficializzeremo le prime conferme e i primi movimenti di mercato, perché vogliamo farci trovare pronti ai nastri di partenza". Ma ci sono anche altri che fanno ben sperare in società. "Altra nota molto positiva – conclude Romagnoli – – è rappresentata dalla conferma dei nostri quattro sponsor in vista della prossima stagione: Crucianelli RestEdile, Edilcasa Caccamo, Ecosystem e Assm. Un altro segnale di fiducia e oltretutto molto positivo in vista del campionato, in cui vogliamo migliorare ancor di più il risultato maturato in questa stagione". E in questa stagione il Tolentino è arrivato alla finale playoff.

Marco Natalini