Eccellenza. Tortelli: "Il Tolentino è determinato. Dobbiamo migliorare quanto fatto»

"Lo scorso anno abbiamo costruito qualcosa di importante e abbiamo la responsabilità di migliorare quanto di buono fatto". È quanto dice il centrocampista Paolo Tortelli la cui conferma rappresenta il primo tassello del nuovo Tolentino. "La passione del popolo cremisi – aggiunge il giocatore – è stata travolgente, non vedo l’ora di ricominciare a lavorare per continuare a divertirci ed emozionarci insieme. Sono poi felice ed anche orgoglioso di continuare la mia avventura in cremisi, ringrazio il direttore sportivo Crocetti e la società per la fiducia rinnovata".

Il Tolentino ha anche scelto di proseguire il percorso intrapreso lo scorso anno con il tecnico Passarini e rilanciare le proprie ambizioni in vista del prossimo campionato di Eccellenza dopo una stagione altamente positiva. Il tecnico cremisi, infatti, sta già lavorando alla programmazione della prossima stagione, che promette un campionato molto equilibrato con tante formazioni blasonate ai nastri di partenza. "Ho scelto di rimanere a Tolentino – spiega l’allenatore – perché c’è grande voglia di proseguire un cammino importante, la scorsa estate la società ha deciso di ripartire con un progetto ambizioso e i frutti si sono visti già in questa annata; sicuramente potremo cominciare da una base più solida, spinti dall’entusiasmo della piazza per allestire una formazione di valore che possa dare soddisfazione". La conferma del tecnico Passarini sulla panchina del Tolentino, infatti, lancia un segnale importante a tutto l’ambiente cremisi, perché c’è grande voglia di migliorare il risultato della scorsa stagione, conclusasi con la finale playoff. "In questo momento – aggiunge – il direttore Crocetti sta ultimando i colloqui con i calciatori della stagione per avere un quadro più chiaro sulla voglia di ciascuno di continuare l’avventura con il Tolentino. La conferma di Tortelli va nella direzione della continuità, perché la volontà è di ripartire da un’ossatura di livello, che quest’anno abbiamo creato fin dal ritiro estivo, diventando poi nel percorso la nostra forza. Questa stagione dovremo migliorarci ancora di più perché l’asticella si alza e il livello del campionato richiederà un miglioramento sotto tutti i punti di vista, ma sono convinto che avremo le armi per farcela".

Marco Natalini