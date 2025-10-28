Eccellenza Toscana. Asta, ko a testa alta. Il tecnico Bartoli:: "Grande prova»

E’ uscita sconfitta dal campo (1-2), ma con l’onore delle armi, l’Asta Taverne, dalla sfida con la capolista Rondinella Marzocco (sette vittorie su sette). "Al di là della sfortuna che ci ha tolto Manganelli già giovedì e Cefariello e Taflaj domenica – ha commentato l’allenatore arancioblù, Stefano Bartoli –, i ragazzi hanno centrato una grande prestazione, uscendo tra i complimenti. Per la prima vola in campionato la Rondinella è andata in difficoltà ed è stato per la bravura e la qualità dei singoli giocatori che ha segnato due gol. Noi non siamo stati bravi nello sfruttare le occasioni importanti che ci sono capitate, ma credo che rimanga la prova dei ragazzi che ha forse proposto la miglior partita dell’anno". "Ci eravamo preparati bene – ha aggiunto il mister dell’Asta –, avevamo lavorato su diverse situazioni, sapendo che esternamente avrebbero potuto metterci in difficoltà. Con i raddoppi abbiamo bloccato le loro fonti principali. Sicuramente non potevamo fare una partita di possesso, nelle ripartenze che abbiamo avuto siamo sempre stati pericolosi, peccato non essere riusciti a far gol". Ora testa alla trasferta sul campo del Lanciotto Campi.