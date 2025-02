Eccellenza Toscana. Asta, Manganelli si gode la doppietta:: "Merito di tutti»

Giocherà in anticipo, l’Asta, nel prossimo fine settimana: la gara in casa della Nuova Foiano andrà infatti in scena sabato e non domenica, come da calendario. Gli arancioblù si presenteranno all’appuntamento dopo il successo sul Lanciotto Campi: grande protagonista il capitano, Pietro Manganelli, autore di una doppietta. "Sono contento per i due gol – ha affermato – ma il merito è di tutta la squadra, a partire da Discepolo. Sono per tutti, dai miei compagni, all’intera società. Nel primo tempo abbiamo giocato un po’ sottotono, ma nella ripresa siamo rientrati con un atteggiamento diverso". "Anche dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto diverse occasioni – ha aggiunto Manganelli –: siamo stati bravi, perché potevamo subire un contraccolpo psicologico. Fortunatamente l’1-1 è arrivato subito, se fosse trascorso troppo tempo la partita si sarebbe potuta mettere sui binari sbagliati. Per la classifica sono stati tre punti fondamentali".