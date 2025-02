Eccellenza Toscana. Asta, mister Bartoli:: "Abbiamo centrato l’obiettivo»

Una vittoria importantissima quella centrata dall’Asta contro il Grassina. "Una bella soddisfazione – ha affermato il tecnico Stefano Bartoli –, anche perché era una partita difficile. Abbiamo raggiunto il massimo obiettivo, forse giocando peggio, con meno qualità, delle altre volte, in cui avremmo meritato di più".

"Siamo partiti molto bene – ha aggiunto –. Anche prima del gol avevamo avuto una buona occasione. Subito dopo il vantaggio una nostra indecisione ha permesso al Grassina di pareggiare: nel primo tempo e a inizio secondo abbiamo sofferto, poi la gara ha subìto una stasi: ho sperato che con la qualità e la velocità dei nostri attaccanti potessimo creare qualche buona occasione. Alla fine è arrivato il rigore-vittoria".

Ottimo l’apporto dato dall’intera rosa considerando i problemi fisici. "E’ stata una settimana disastrosa – ha sottolineato Bartoli –: Bonechi si è fatto male a una caviglia in allenamento, de Vitis lo stesso, alla rifinitura. Ceccatelli si è ammalato e comunque non era al top. Durante la gara, si è fermato Hoxhaj: con la sua uscita e l’impiego di Di Leo abbiamo avuto qualche difficoltà in fase difensiva perché i due hanno caratteristiche diverse. Ma i ragazzi, nelle difficoltà, vengono sempre fuori".