Eccellenza Toscana. Asta Taverne, ko amaro contro la Lastrigiana

ASTA (4-3-3): Cefariello; Curcio (29’ st Mussio), Manganelli, De Vitis, Migliorini; Hoxhaj, Mussi (19’ st Violante), Cavallini; Baroni, Bandini, Galardi (21’ st Cocco). Panchina: Lombardini, Bindi, Amadori, Reka, Dragoni, Panicucci. All.: Cerretani (Bartoli squalificato).

LASTRIGIANA (4-3-3): Marziano; Pierattini (43’ st Crini), Zefi, Falciani, Gonfiantini; Campagna, (1’ st Mandolini) Massaro (34’ st Pezzano), Del Colle; Romei (1’ st Becagli), Bianchi (1’ st Baldini), Sarti. Panchina: Chiarello, Guasti, De Pascalis, Diarra. All.: Guasti.

Arbitro: Boeddu di Prato (Furiesi e Giovanili).

Reti: 19’ pt Romei (L); 25’ pt Hoxhaj (A); 40’ st Mandolini (L); 49’ st Sarti (L).

Note: ammoniti Manganelli, Baroni, Cavallini. Espulso: Baroni.

SIENA – Inizio di campionato amaro per l’Asta Taverne, che al campo sportivo Arnaldo Satini perde 1-3 contro la Lastrigiana. Gli ospiti passano in vantaggio al 19’, quando Romei, libero di staccare in area, segna l’1-0. La reazione è immediata: Hoxhaj, dalla trequarti, sembra cercare il cross ma la palla prende la porta e sorprende Marziano. La Lastrigiana trova poi la rete del sorpasso, ma Bianchi è in fuorigioco. Nella ripresa parte meglio l’Asta con Marziano che devia sul palo il destro di Hoxhaj. Al 30’ l’episodio che fa discutere: Baroni, già ammonito, entra in contatto con un avversario; quello che sembrava un normale fallo, per Boeddu vale il secondo giallo. Al 40’ arriva il gol di Mandolini. Nel recupero quello di Sarti.