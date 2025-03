Eccellenza Toscana. Foiano ottimo pareggio in rimonta Castiglionese a bocca asciutta

Momento di flessione per la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi che dopo essersi tolta dalle sabbie mobili, dalle acque pericolose dei bassifondi, non riesce a spiccare il volo verso le posizioni nobili della classifica. La partita interna con il fanalino di coda Sinalunghese poteva permettere di avvicinare il quinto posto e invece si è rivelata la classica buccia di banana sulla quale i biancoverdi sono scivolati sotto i gol di Parri, Corsetti, Bucaletti e Salvestroni. Il poker servito dalla Sinalunghese dell’aretino Testini significa secondo ko consecutivo per la squadra di Anghiari mentre i senesi prendono punti per il morale e la classifica restando in corsa per gli spareggi salvezza.

Pareggio importante quello del Foiano che non doveva perdere in casa del Lanciotto (quintultimo in classifica) in quello che era di fatto uno spareggio anticipato per la salvezza. Gli amaranto di Santoni passano con Doka al 13’ ma il Lanciotto tra il 45’ e il 47’ la ribaltano con la doppietta di Afelba. Nel finale (al 70’) Baroni pareggia ed è un gol pesante a cui adesso va data continuità a partire dal prossimo turno quando a Foiano arriverà la Baldaccio e dovrà essere tenuta a bada la Sinalunghese, ultima e attardata di un solo punto.

Resta ancora a bocca asciutta la Castiglionese che in questo girone di ritorno non ha ancora vinto. I viola in casa dell’Antella vanno sotto al 36’ sotto i colpi di Calamai. Nella ripresa pareggia Doka a Tosolini all’85’ firma un sorpasso d’oro che vale la vittoria per Agostino Iacobelli, al debutto alla guida dei fiorentini, contro Zacchei.

In testa allunga lo Scandicci che vince contro l’Africo (3-1) visto che la Colligiana resta a meno cinque frenata dal Mazzola Valdarbia (2-2). Vittoria della Rondinella Marzocco sul Grassina per 3-1 mente il Signa vince in casa contro l’Asta per 2-1.

Nel prossimo turno, come detto, ecco Foiano-Baldaccio che metterà in palio punti importanti per la salvezza degli amaranto e il rilancio dei biancoverdi di Palazzi. La Castiglionese invece dovrà vedersela contro la Colligiana sul nuovo manto erboso del Faralli per provare ad arginare la crisi di risultati che ha visto scivolare in classifica i viola.