Eccellenza Toscana Girone B. L’Asta ci mette cuore e orgoglio. Battuta la Baldaccio Bruni

BALDACCIO BRUNI0ASTA2

BALDACCIO BRUNI: Manzari (60’ Borghini), Del Siena, Beretti, Magi, Giorni, Gorini, Hajiri (60’ Mariotti), Mambrini (77’ Bruschi), Bartoccini, Quadroni (60’ Sbardella), Giovagnini (70’ Valori). Panchina: Donnini, Monini, Meloni, Piccinelli. All.: Palazzi.

ASTA TAVERNE: Cefariello, Piliu (66’ Curcio), Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Neri (73’ Galardi), Mussi, Bandini (77’ Violante), Taflaj (86’ Panicucci), Cavallini (81’ Dragoni). Panchina: Lombardini, Manenti, Amadori, Cocco. All.: Bartoli.

Arbitro: Miletto di Alba (Angelici e Aldi).

Reti: 53’ Bandini (A); 70’ Taflaj (A).

Note: ammoniti Mussi, Pliu, Giorni, Manganelli, Bandini, Migliorini.

AREZZO – Serviva una risposta di cuore e l’Asta l’ha data: dopo il ko della prima giornata, gli arancioblù si sono imposti 2-0 sul campo della Baldaccio Bruni in un match molto combattuto. Fin dai primi minuti le due squadre si sono affrontate a viso aperto e i padroni di casa, già al quarto d’ora, sono andati a un passo dal vantaggio: Cefariello (foto), in giornata di grazia, si è reso protagonista di una doppia parata prodigiosa. Proprio al termine di una prima frazione, complicata, ha cambiato l’inerzia della partita ipnotizzando Bartoccini, che ha sbagliato il calcio di rigore. L’episodio ha dato nuova linfa all’Asta, che nella ripresa si è presentata più battagliera che mai; dopo neanche dieci minuti, Neri ha trovato il corridoio per Bandini, che ha sbloccato la partita. A firmare il 2-0 Taflaj, al 70’. Nel finale la Baldaccio Bruni ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo con un assedio di oltre quindici minuti all’area dell’Asta, ma tutti i tentativi sono stati respinti dalla retroguardia arancioblù e dalle parate di un super Cefariello.