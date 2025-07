Eccellenza Toscana. Il Mazzola mette in porta. Chiarugi

Dopo le diverse conferme di elementi importanti reduci dall’ottima stagione scorsa il Mazzola blinda la porta con Alessandro Chiarugi che è il nuovo numero uno biancoceleste. Portiere che non ha bisogno di presentazioni, Chiarugi ha alle spalle una lunga esperienza, tra serie D ed Eccellenza, con le divise di Poggibonsi, Pianese, San Gimignano ma soprattutto Colligiana, dove ha difeso i pali per sei stagioni tra cui l’ultima. Chiarugi si unisce al difensore centrale Saitta e all’esterno d’attacco Discepolo come new entry per un Mazzola che sembra puntare, dopo la semifinale nazionale dello scorso campionato, alla promozione diretta in serie D. "La Colligiana saluta Chiarugi che ha difeso la porta biancorossa per 139 volte per ben 6 stagioni. Una figura importante, dentro e fuori dal campo, che ha rappresentato con orgoglio i nostri colori, dimostrando sempre professionalità, serietà e attaccamento alla maglia", il messaggio della società valdelsana. Con la firma di Chiarugi sembra automatico l’addio del portiere titolare nella scorsa stagione Fontanelli che ha ben difeso i pali biancoazzurri risultando spesso decisivo. Confermati nei giorni scorsi invece i vari Bonechi, Gucci, Rocchetti, Ghiozzi, Zanaj, Turillazzi, Barducci, Campatelli e Camilli.