Eccellenza Toscana. Il Mazzola non sfonda. Pareggio a reti bianche

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj (73’ Barducci), Camilli (79’ Turillazzi), De Filippo (70’ Corsi), Discepolo (83’ Gucci), Capezzuoli (56’ Scardigli). Panchina: Sampieri, Ghiozzi Pasqualetti, Pagliai, Puppato. Allenatore Ghizzani

ANTELLA: Carcani, Talenti (92’ Capanni), Sdaigui (70’ Petrioli), Frosali, Lunghi, Chiaramonti, Keqi (65’ Paternò), Geraci (73’ Palaj), Papalini, Rontini, Calamai. Allenatore Iacobelli

Arbitro: Danesi di Pistoia (Pappalardo - De Matteis).

Note: Ammoniti: Camilli, Chiarugi, Calamai. Recuperi: 0 e 4.

SIENA – Finisce a reti bianche il match tra Mazzola ed Antella con la formazione di Ghizzani, reduce da tre successi e dal passaggio del turno in Coppa Italia, che ci ha provato fino alla fine ma senza riuscire a sfondare la resistenza degli ospiti. La cronaca: Antella avanti al 4’, Geraci crossa sul secondo palo per Sdaigui, Rocchetti anticipa e allontana. Occasionissima Mazzola al 7’, Discepolo mette lato di un soffio. Ancora Mazzola al 37’, angolo di Discepolo per la testa di Campatelli, la palla resta in area prima di essere spazzata dalla retroguardia ospite. Ad inizio ripresa clamorosa occasione per il Mazzola: Discepolo appoggia per De Filippo che stoppa e scarica a botta sicura verso la porta, Carcani compie un miracolo. La partita si accende, risposta Antella con il tiro violento di Keqi, Chiarugi risponde presente. Al 57’ altra incredibile occasione per il Mazzola, il traversone di Discepolo trova la deviazione di testa di Camilli sfiorando la traversa. Al 76’ il direttore di gara non punisce una trattenuta di Frosali su Discepolo in area tra le proteste senesi. Gli animi si innervosiscono e il gioco diventa meno fluido. L’Antella si rivedere all’82, Palaj recupera in pressione su Turillazzi sparando alle stelle. Ancora fiorentini sul finale, contropiede a cinque minuti dal novantesimo che permette a Chiaramonti di cercare il goal della domenica non andando particolarmente lontano dal bersaglio grosso. È l’ultimo brivido. Nel recupero non succede praticamente nulla, al triplice fischio dell’arbitro il tabellino recita 0 a 0 e un punto a testa.