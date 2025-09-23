Eccellenza Toscana. Il Mazzola ottiene due successi di fila. Ghizzani: "Super gara, la svolta nei cambi»

E’ partito a marcia ingranata, il Mazzola. Due vittorie su due, con il Signa all’esordio, con il Lanciotto Campi, domenica scorsa: 1-3 il risultato finale, per la soddisfazione di Marco Ghizzani (foto). "Abbiamo sofferto – ha affermato il mister –, ma dal punto di vista del calcio giocato, è stata una super partita: passaggi completati, trasmissioni eseguiti calcio... Faccio i miei complimenti ai ragazzi anche se non sono del tutto contento. Abbiamo commesso degli evidenti errori difensivi e lo voglio dire apertamente, perché la faccia dobbiamo mettercela tutti, io per primo che sono il ‘capo della banda’".

"Credo che i cambi siano stati la svolta della gara – ha proseguito Ghizzani –. Tre sostituzioni tutte insieme non sono abituato a farle, ma visti il caldo, la situazione tattica e gli spunti personali che andavo a mettere, ho preso la decisione. Voglio che i ragazzi rimangano con i piedi ben piantati in terra, però è giusto goderci questa vittoria". Un neo l’espulsione di De Filippo, anche se da quel momento il Mazzola ha poi trovato più spazi. "Questo anche per caratteristiche, scelte, nostre – ha dichiarato Ghizzani –: giocatori come Rocchetti, Discepolo, Gianassi hanno una gamba interminabile e oggi, per giocare a calcio, ci vuole un motore che gira a 1700-1800 quando il minimo è a mille. Il calcio di oggi è fatto di letture anticipate".