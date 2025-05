Eccellenza Toscana. Il Mazzola si gioca l’accesso alla finale. Contro gli abruzzesi è vietato sbagliare

Il futuro è a un passo, per il Valentino Mazzola. I ragazzi di Ghizzani sono attesi, domenica pomeriggio (calcio di inizio alle 16), dalla partita di ritorno, contro il Castelnuovo Vomano, del primo turno dei play off nazionali. In palio un posto in Serie D.

La gara andrà in scena al campo sportivo Massimo Bertoni, dopo la richiesta, accettata, avanzata dal club biancoceleste al Siena Fc. I tagliandi di accesso per la partita potranno essere acquistati direttamente alla biglietteria dell’impianto dell’Acquacalda prima dello start.

Il match dell’andata è terminato 2-1 a favore degli abruzzesi che avranno così a disposizione due risultati su tre per proseguire il cammino: nonostante l’handicap di partenza, Ghizzani e i suoi ragazzi hanno tutta l’intenzione di raggiungere il traguardo che si sono prefissati e hanno promesso battaglia fino alla fine. In caso di qualificazione, il Mazzola incontrerà in finale la vincente del doppio confronto Montespaccato-Mezzolara (2-1 per i laziali il risultato della gara di andata). Le ultimissime gare degli spareggi nazionali sono in calendario domenica 8 giugno e domenica 15 giugno. Nell’altra semifinale play off, la Sestese, l’altra squadra toscana in campo, ha perso in casa per 1-0 con il Cannara. Tra qualche giorno, quindi, saranno più chiari i contorni della Serie D 2025/2026.