Eccellenza Toscana. Il Mazzola va ko. Si complica la corsa ai playoff

MAZZOLA

0

SIGNA

2

MAZZOLA: Florindi, Begnardi (64’ Baroni), Gianneschi, De Luca (79’ Hoxhaj), Bonechi N., Majuri, Corsi (68’ Silvestri), Cruciani, Bartolini (64’ Cavallini), Burato, Pierangioli (64’ Nassi). Allenatore Argilli

SIGNA: Crisanto, Pampalone, Nencini, Tempesti P., Tempestini, Franzoni, Alesso (52’ Munno), Dallai (79’ Tesi), Tempesti L., Coppola (89’ Capochiani), Cellai. Allenatore Scardigli.

Arbitro: Solito di Piombino (Mongelli – Longobardi).

Reti: 71’ Cellai, 79’ L. Tempesti (rig.).

Note: Ammoniti: Majuri e Dallai. Recuperi: 2 e 4.

SIENA – Pesante ko per il Mazzola che cede al Signa e vede complicarsi la corsa ai playoff nonostante un’ottima prestazione. La formazione di casa era partita molto bene: al 10’ Bartolini lavora un pallone all’interno dell’area di rigore, scarica su Pirangioli che spara la botta respinta dal portiere ospite. Al 19’ il Signa sfiora la marcatura con Tempesti, Florindi si salva con i piedi. Al 25’ Dallai impegna Florindi. L’azione anticipa di un minuto la colossale palla gol per il Mazzola: Pierangioli supera Franzoni, entra in area lasciando partire un diagonale sul quale Cristanto è miracoloso. Gialloblu pericolosi (30’) con il calcio piazzato di Tempesti sul quale Florindi si allunga in presa. La 41’ ultima occasione del primo tempo sui piedi di Gianneschi, la botta da fuori area è ancora preda di Cristanto. La ripresa si apre con un’altra clamorosa occasione per il Mazzola: traversone di Begnardi per Gianneschi che spara a tu per tu con Crisanto. Il portiere si supera ancora una volta. Al 64’ Tempesti si lascia invece ipnotizzare da Florindi che si salva. E’ il preludio al vantaggio ospite: scambio tra Tempesti e Cellai, che infila in porta l’1-0. Il raddoppio arriva al 79’ quando Tempesti si conquista un rigore e realizza. Il Signa va a +13 sul Mazzola: la distanza tra secondo e quinto posto, occupato dai biancocelesti, non consentirebbe per ora la post-season per Cruciani e compagni.