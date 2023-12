Eccellenza Toscana. Il Mazzola vuole rialzare la testa con Fortis Juventus

Dopo la sconfitta con il Siena, il Mazzola vuole subito rialzare la testa: la prestazione dei biancocelesti, almeno per 80 minuti, è stata ottima e da quella dovranno ripartire: la chance domenica, sul campo della Fortis Juventus, reduce dalla sconfitta patita in casa della Castiglionese e appena un punto sotto. Per i ragazzi di Argilli sarà dunque importante tornare alla vittoria, per risalire posizioni e avvicinarsi alla griglia play off, lontana adesso cinque lunghezze (al sesto posto, a quota 23, c’è il Terranuova Traiana). Il cammino è ancora lungo, ma le dirette concorrenti sono agguerrite e lo dimostra la graduatoria corta, non c’è tempo da perdere. Saranno da valutare, alla ripresa degli allenamenti, le condizioni di Niccolò Nassi. Sabato a Colle il giocatore ha sbattuto la testa dopo uno scontro di gioco, perdendo i sensi. Il grave infortunio non ha comunque portato a conseguenze.