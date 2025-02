Eccellenza Toscana. Il tecnico Bartoli:: "Tre punti pesanti. Ora avanti tutta»

Seconda vittoria consecutiva, domenica, per l’Asta che, in una partita un po’ pazza, ha archiviato 3-1 la pratica Lanciotto Campi. "Abbiamo giocato in una due partite completamente diverse – il commento del tecnico arancioblù Stefano Bartoli –. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che non ci potevamo permettere di giocare il secondo tempo come il primo, sarebbe stato irrispettoso verso noi stessi e verso il percorso che stiamo facendo. Nella ripresa ho visto nella squadra l’atteggiamento giusto e voglia di vincere. Il rigore sbagliato ci avrebbe potuto abbattere, ma non è successo. C’è stata una svolta: abbiamo segnato due gol su palla inattiva, che inseguivamo da tanto, il capitano (Manganelli ndr) ha segnato una doppietta e Mugnani ha firmato il suo primo gol: se lo meritava, per l’umiltà con cui è arrivato e per come si allena". "Abbiamo ottenuto tre punti importanti – ha aggiunto Bartoli –: avevo alzato l’asticella perché sapevo che il Lanciotto Campi avrebbe potuto darci fastidio, avendo, soprattutto dal centrocampo in su, buona tecnica e buoni palleggiatori. Nel primo tempo, avrebbero potuto segnare il secondo gol. Ora siamo a 7 punti dal Lanciotto, quint’ultimo, e a 12 dalla Fortis Juventus, penultima, c’è da proseguire".