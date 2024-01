Eccellenza Toscana. La Sinalunghese cerca il riscatto contro il Foiano

Mastica amaro la Sinalunghese, sconfitta di misura nel derby di alta classica dal Mazzola. La formazione di Pezzatini ha giocato a lungo alla pari contro quella di Argili ma è stata punita nel finale.

"E’ stata una gara equilibrata – ha detto il terzino rossoblù Lorenzo Corsetti – il Mazzola è una squadra che paleggia molto avendo qualità in mezzo al campo e nel primo tempo siamo stati più attenti a non subire gol. Non abbiamo infatti concesso molto mentre nella ripresa la prima vera occasione da rete l’abbiamo avuta noi e ci è mancato quel pizzico di cattiveria per portare gli episodi decisivi dalla nostra parte. Invece, spesso accade, gli episodi hanno girato dalla parte opposta. Dispiace aver perso così". Adesso testa al derby più sentito, quello di domenica a Foiano. "Ci aspetta la partita contro il Foiano che sarà effettivamente fondamentale. Dovremo provare a vincere se vogliamo continuare a restare nella parte alta della classifica".