Eccellenza Toscana. La Sinalunghese lascia l’ultimo posto. Ora c’è il derby

Lo sfortunato pareggio contro il Lanciotto Campi ha lasciato molto amaro in bocca a una Sinalunghese che già pregustava, in vantaggio di un uomo e di un gol, il secondo successo di fila. Il punto fa comunque classifica e permette ai rossoblù di abbandonare l’ultimo posto dopo settimane.

"Dopo un buon primo tempo – dice mister Benedetti – chiuso in vantaggio ma senza riuscire a segnare il 2-0 siamo stati troppo sicuri di averla già vinta. I nostri avversari non hanno mollato e sono rimasti attaccati alla gara fino alla fine. Sul gol subito siamo stati molli e poco decisivi. Peccato, ci abbiamo messo molto del nostro per non vincere una gara che era oggettivamente importante per la classifica".

Sabato c’è il derby in casa della Nuova Foiano. La gara più sentita che però quest’anno ha anche una incredibile rilevanza per la classifica visto che anche il Foiano è a quota 18 al penultimo posto della graduatoria del girone E di serie D. "E’ un derby sentito e lo sappiamo ma dobbiamo considerarlo come una delle tante gare decisive che ci separano dalla fine del campionato. Pensiamo a ritrovare mentalità e compattezza visti nel primo tempo di domenica scorsa perché solo così possiamo giocarcela con tutti".