Eccellenza Toscana. La Sinalunghese torna a sorridere. Domenica derby con la Colligiana

Una bella vittoria quella che ha permesso alla Sinalunghese di espugnare l’ostico campo della Rondinella Marzocco. Le reti di Bucaletti e Bencini hanno trascinato i rossoblù, a quota 20 (stessi punti della Nuova Foiano), in quinta posizione, proprio a ridosso della prima della classe. I ragazzi di mister Pezzatini hanno dato mostra di una grande determinazione di un’ottima forma fisica: sette i risultati utili consecutivi inanellati (cinque vittorie e due pareggi).

Domenica, per la Sinalunghese, il derby con la Colligiana. I biancorossi, domenica, hanno archiviato con un rotondo 4-0 la pratica Firenze Ovest, grazie alle marcature di Mugnai (doppietta), Marabese e pierucci: 18, adesso, i punti all’attivo (come il Signa), accompagnati dalla voglia di guadagnare ancora terreno. Non riesce a ingranare invece la marcia l’Asta: gli arancioblu, nell’ultimo turno hanno fallito l’importante scontro diretto con il fanalino di coda Pontassieve. Una vittoria avrebbe permesso a ragazzi di Bartoli di affossare gli avversari e di guadagnare punti preziosi in ottica salvezza: 9 le lunghezze conquistate dall’Asta in 12 giornate.

La squadra dovrà subito mettersi alle spalle l’occasione persa: il prossimo ostacolo non è di poco conto, lo Scandicci, reduce dall’importante successo sul Terranuova Traiana è al momento secondo a quota 23. Nello scorso fine settimana, il Mazzola ha invece osservato il turno di riposo: dopo un periodo particolarmente intenso, i biancocelesti hanno potuto staccare la spina e tirare un po’ il fiato. Il cammino riprenderà domenica sul campo della Nuova Foiano, reduce dal pareggio per 0-0 in casa della Castiglionese: il tecnico Stefano Argilli dovrà rinunciare agli squalificati Cruciani e Gianneschi, che rientreranno la settimana successiva, contro il Siena.

