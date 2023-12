Eccellenza Toscana. L’Asta compie l’impresa. Ko di misura per Scandicci

Asta Taverne

1

Scandicci

0

ASTA TAVERNE (4-3-3): Anselmi; Cinelli, Grassini, Bianchi, Di Renzone; L. Mazza, Ceccatelli, G. Mazza, (45’ st Morasca); Jrad (36’ st Discepolo), Doka, Cappelli (45’ st Guidarelli). Panchina: Cicali, Seri, Gianni, Minucci, Pugliese, Rosati. All.: Bartoli.

SCANDICCI (4-4-2): Lampignano; Lastrucci, Edu Mengue, Liberati (17’ st Frascadore), Dodaro; Corsi (15’ st Alfani), Ammanati, Sinisgallo, Poli (33’ st Cenni); Del Pela, Grillo (43’ st Ridolfi). Panchina: Masini, Paoli, Menini, Fermaca, Paci. All.: Ventrice.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto (Materozzi e Gentili).

Reti: 8’ st rig. Doka.

Note: espulso: 44’st Frascadore (S); ammoniti Ceccatelli, Ammanati, Edu Mengue, Grillo, Sinisgallo.

SIENA – L’Asta Taverne compie l’impresa e batte lo Scandicci per 1-0. Alla vigilia della partita mister Bartoli aveva chiesto un cambio di spartito alla sua squadra e così è stato. Già dai primi minuti di match gli arancioblu mettono in difficoltà lo Scandicci, seconda forza del campionato. Nella prima frazione è proprio l’Asta a far registrare la migliore occasione per il vantaggio con un tiro ravvicinato di Gabriele Mazza su suggerimento di Doka che va di poco alto. Sempre nei primi 45 minuti si fa apprezzare anche Anselmi con un grande intervento sulla girata di testa di Del Pela. La partita cambia nel secondo tempo, precisamente al 53’, quando Cappelli fa sfilare una palla in area di rigore e poi la difende prendendo il fallo che vale il tiro dagli undici metri. Dal dischetto va Bjorn Doka che spiazza Lampignano e sigla il suo nono gol e, soprattutto, il vantaggio. Lo Scandicci prova a rispondere ma la retroguardia dell’Asta non sbaglia praticamente nulla e poco prima della fine Frascadore viene espulso per proteste.