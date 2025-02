Eccellenza Toscana. L’Asta stende il Grassina con Jrad e Discepolo

ASTA 2

GRASSINA 1

ASTA (4-2-3-1): Cefariello; Batoni (32’ st Bonechi), Manganelli, Parricchi, Tognetti; Hoxhaj (42’ pt Di Leo), Falugiani; Cianciolo (44’ st Sanna), Discepolo, Jrad (35’ st Rossini); Bandini (21’ st Mugnai). Panchina: Di Bonito, Bardotti, Pittalis, Cappelli. Allenatore Bartoli.

GRASSINA (4-3-1-2): Bartoli; Meazzini, Tomberli, Chiti, Giannelli; Meucci, Alfarano, Mazzanti (20’ st Lebrun); Simoni; Parrini (34’ st Baccini), Dini (20’ st Betti). Panchina: Marcantonini, Pampalone, Neri, Selthkumau, Rafanelli, Becucci. Allenatore Cellini.

Arbitro: Baldassaroni di Pistoia (Casole e Lazzareschi).

Reti: 6’ pt Jrad (A); 8’ pt Simoni (G); 43’ st rig. Discepolo (A).

Note: ammoniti Simoni, Manganelli, Tognetti, Alfarano, Mugnai; espulso Betti (G).

SIENA – L’Asta lancia il cuore oltre l’ostacolo e stende il Grassina per 2-1. Gli arancioblù passano in vantaggio dopo appena 6 minuti: Batoni serve Cianciolo che brucia la fascia destra e mette forte in mezzo dove Jrad arriva in scivolata e trova gloria. Neanche il tempo di esultare che, dalla parte opposta, Simoni si snoda nello stretto e dal limite dell’area lascia partire il tiro dell’1.1. La gara assume allora un ritmo più compassato e il primo tempo termina senza nessun altro sussulto. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo con grande convinzione e, prima Parrini e poi Dini, tentano la conclusione ma Cefariello è attento. Quando la partita sembra ormai indirizzata verso pareggio, Manganelli, in area, viene colpito al volto dal neoentrato Betti e l’arbitro, richiamato dal guardalinee, indica il dischetto ed estrae il rosso all’indirizzo del giocatore del Grassina. Discepolo, dagli undici metri, spara forte all’incrocio dei pali per il 2-1 finale. Per i ragazzi di Bartoli tre punti preziosi per la classifica e per il morale.