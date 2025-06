Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne ingaggia Lombardini. Affiancherà il confermato Cefariello

L’Asta stagione 2025/2026 sta prendendo forma. Proprio ieri il club arancioblù ha annunciato l’arrivo alla corte di mister Bartoli di un nuovo giocatore, di un profilo di assoluto livello per la categoria: si tratta di Lorenzo Lombardini (foto), portiere classe 2001. Estremo difensore affidabile e di grande reattività tra i pali, Lombardini vanta esperienze in Serie D e nei massimi campionati regionali, avendo difeso i colori di società come Pianese, Lornano Badesse, Grassina e, dal 2023, della Nuova Foiano. Il calciatore si è già unito alla rosa della prima squadra e sarà regolarmente a disposizione per l’inizio della preparazione estiva in vista della stagione sportiva 2025/2026. Suo compagno di reparto, in arancioblù, sarà Cefariello, confermato dallo scorso campionato. Intanto l’attaccante esterno Diego Baroni, classe 2003, altro volto nuovo in casa Asta Taverne, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore arancioblù. "Già dai primi contatti con il mister e con il direttore mi sono convinto che il progetto fosse quello giusto – ha dichiarato –: la società mi ha cercato con particolare interesse, mi ha fatto sentire importante. Il mio proposito? Quello di disputare una grande stagione, di dare una mano alla squadra, che è la cosa più importante. L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile".