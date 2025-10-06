Eccellenza Toscana. L’Asta vince di misura contro il Figline e ritrova fiducia

FIGLINE

0

ASTA

1

FIGLINE: Brunelli, G. Matteo, Paoloni (75’ Hagbe), Messina (82’ Cappelli), L. Matteo, Pecci, Betti, Verdelli (60’ Adami), Bibaj, Buccianti (83’ Nyamsi). Panchina: Fratini, Morosi, Le Brun, Babi, Pezzotta. All.: Mocarelli.

ASTA TAVERNE: Cefariello, Curcio, Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Baroni (80’ Panicucci’), Mussi (76’ Piliu), Neri, Taflaj (27’ Bandini), Cavallini. Panchina: Lombardini, Manenti, Galardi, Amadori, Violante, Cocco. All.: Bartoli.

Arbitro: Castorina di Lucca (Rama e Dell’Agnello).

Reti: 8’ Neri 38’.

Note: ammoniti De Vitis, L. Matteo e Betti.

FIGLINE – Una vittoria di carattere, quella centrata dall’Asta Taverne sul difficile campo del Figline. I ragazzi di Bartoli hanno subito cancellato la sconfitta con la Colligiana, affrontando la sfida con grinta e determinazione. Dopo un quarto d’ora di sofferenza, gli arancioblù iniziano a gestire stabilmente il gioco e la prima vera occasione capita a Neri che non riesce a colpire bene il pallone. Il giovane attaccante dell’Asta, però, pochi minuti dopo si costruisce la chance: in contropiede salta Brunelli e segna il gol del vantaggio. L’1-0 esalta la squadra che, nella ripresa, entra in campo con uno spirito ancora più propositivo e, in più di una circostanza, arriva pericolosamente nell’area avversaria. Degna di nota una serpentina di Baroni che, tuttavia, si conclude alta sopra la traversa. Quando sembra che il raddoppio sia solo una questione di tempo, il Figline si fa vedere in avanti e, in seguito a un tiro deviato, secondo l’arbitro, con un braccio da un giocatore dell’Asta, ottiene un calcio di rigore che rischia di spegnere l’entusiasmo arancioblù. Ci pensa Cefariello a neutralizzare il tiro dal dischetto, mantenendo invariato il vantaggio. La squadra di Bartoli negli ultimi dieci minuti si chiude in difesa.