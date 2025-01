Eccellenza Toscana. Le quattro senesi domenica vanno a caccia di punti

Il campionato di Eccellenza entra nel vivo per le quattro formazioni senesi. La Colligiana dopo il pari contro il Signa domenica fa visita al Lanciotto Campi desiderosa di rosicchiare punti alla capolista Scandicci. Due punti sotto i biancorossi, al terzo posto, l’accoppiata Mazzola-Castiglionese con gli aretini che ieri a sorpresa hanno cambiato guida tecnica. Esonerato mister Fani nonostante un girone di andata condotto sempre in testa alla classifica, squadra all’ex Foiano Zacchei che esordirà domenica proprio a Foiano. Spettatrice interessata la Sinalunghese, a -3 dai rivali amaranto e obbligata al successo al Grassina. Infine l’Asta rinvigorita dal successo di Sinalunga, cerca punti salvezza all’Acquacalda contro la Lastrigiana. Oggi alle 20 si gioca la finale della Coppa Italia di Eccellenza Toscana: a contendersela Massese e Sestese, formazioni del girone A, sul neutro del ‘Bozzi’ di Firenze. La vincente si qualifica per la fase nazionale: in palio un posto per la D.