Eccellenza Toscana. Manganelli, De Vitis, Cefariello e Curcio. Poker di conferme per l’Asta Taverne

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Alessandro Bartoli nel ruolo di direttore sportivo, della conferma di Stefano Bartoli in panchina e della composizione dello staff tecnico, l’Asta Taverne ha ufficializzato, nelle scorse ore, la permanenza, in maglia arancioblù, di quattro giocatori: Pietro Manganelli (foto), Alessandro De Vitis, Christian Cefariello e Alessandro Curcio. I tre difensori e il portiere militeranno tra le fila dell’Asta anche nel prossimo campionato di Eccellenza, forti di quanto dimostrato nell’ultima annata. Il capitano Pietro Manganelli ha messo la sua esperienza al servizio della squadra, garantendo continuità di rendimento e una leadership fuori dal comune. Alessandro De Vitis ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile, offrendo forza e qualità rare per questa categoria. Il giovane Alessandro Curcio, dopo essersi affacciato al calcio dei grandi nella scorsa stagione, proseguirà il suo percorso di crescita nella società che lo ha visto giocare fin da bambino. Christian Cefariello ha confermato tutto il suo valore tra i pali, distinguendosi per reattività, attenzione e capacità di guidare con autorevolezza l’intero reparto difensivo. Con loro, la difesa è in mani sicure. "La società augura a tutti e quattro una grande stagione 2025/2026", il messaggio del club. Per l’Asta Taverne, insomma, il futuro è già iniziato.