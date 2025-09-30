Eccellenza Toscana. Mazzola avanti tutta. La squadra centra tre successi su tre
Terza vittoria su tre per il Mazzola che, salito in cattedra nella ripresa, ha liquidato il Certaldo con un rotondo...
Terza vittoria su tre per il Mazzola che, salito in cattedra nella ripresa, ha liquidato il Certaldo con un rotondo 0-4. "Nel primo tempo gli avversari hanno giocato molto chiusi – ha commentato il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani –, sono stati prudenti, concedendoci poco, anche se qualche spiraglio c’è stato. Ci è mancata un po’ di precisione soprattutto nelle corsie esterne, non sono arrivati cross o palle pulite. E’ anche vero che non avendo attaccanti veri in campo, abbiamo lavorato cercando di non dare punti di riferimento".
"Nel secondo tempo, dopo il primo gol, si è accesa la luce e nel giro di 17 minuti ne abbiamo fatti quattro – ha aggiunto il mister –. Cosa sia cambiato è difficile dirlo. Partendo dall’organizzazione difensiva, nel primo tempo, nonostante magari da fuori non si sia avvertita una sensazione di insicurezza, abbiamo commesso degli errori. E da quelli siamo ripartiti: quando c’è concretezza, c’è gestione tattica, ovvero comunicazione, lavoro sui riferimenti, do ampia disponibilità a chi gioca davanti. Poi è arrivato il gol da angolo: considerando anche l’anno scorso, credo sia il 25°, roba non da poco. Dobbiamo continuare a lavorarci, perché in questo campionato la gestione delle palle inattive è fondamentale".
