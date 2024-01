Eccellenza Toscana. Mazzola Baroni e Corsi fanno la differenza, Lastrigiana ko

LASTRIGIANA

1

MAZZOLA

2

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Bardazzi (75’ Marchi), Crini, Chiavacci, Borselli, Becagli (58’ Del Pela), Piccione (46’ Bibaj), Palaj, Sarti (46’ Guasti), Nencini. Allenatore Gambadori.

MAZZOLA: Florindi, Nassi (66’ Gianneschi), Landozzi, De Luca, Fabbrini, Bonechi N., Corsi, Silvestri, Baroni, Burato, Pierangioli (75’ Hoxhaj). Allenatore Argilli.

Arbitro Martini di Arezzo (Angelici; Noah).

Reti: 33’ Baroni, 35’ Corsi, 76’ Palaj.

Note: Ammoniti: Crini, Borselli, Nencini, Burato, Lavorini. Recuperi: 1’ e 6’.

LASTRA A SIGNA – Inizia bene il 2024 del Mazzola che vince a Lastra a Signa al termine di una sfida ben giocata. Che potesse essere una giornata propizia si era intuito in avvio: al 2’ conclusione di Silvestri deviata in angolo. La Lastrigiana si vede solo al 13’ con Piccione, Florindi accompagna la traiettoria sul fondo. Al 20’ la prima occasione per gli ospiti con Corsi che spara di poco alto. A metà ripresa nuova occasione, stavolta per Pierangioli che gira verso lo specchio un corner di Burato, Marziano para. È il preludio al vantaggio che arriva su azione dalla bandierina: Baroni si infila tra una serie di maglie rosse e fulmina il portiere per l’1’-0. Neanche il tempo di esultare che il Mazzola raddoppia: fuga sulla destra, Nassi crossa per Corsi che anticipa tutti per il 2-0. Senesi vicinissimi anche al tris dopo una ripartenza ma Baroni fallisce l’appuntamento con la doppietta calciando a lato. Nella ripresa subito Lastrigiana alla ricerca del gol, Bibaj recupera ma pecca di altruismo e perde la palla. Dall’altra parte ci prova Corsi dalla distanza, palla che sfila a lato. Il match si riaccende al 76’ quando Palaj, dopo una sponda di Borselli, trova la deviazione vincente. A nulla serve l’assedio finale dei biancorossi, vince il Mazzola che arriverà col morale alto mercoledì contro Firenze Ovest a Cerchiaia.