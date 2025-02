Eccellenza Toscana. Mazzola, Bonechi:: "Risultato ottenuto in extremis»

E’ stato Niccolò Bonechi a firmare in extremis la rete che ha regalato al Mazzola il pareggio con l’Antella. "Fortunatamente siamo riusciti proprio all’ultimo a riacciuffare il risultato – le sue parole –, anche se noi scendiamo sempre in campo con l’obiettivo di vincere. L’aver ottenuto l’1-1 quando la partita sembrava ormai compromessa ci dà comunque una bella spinta e ancora più voglia di affrontare le prossime partite con tanta fame".

Complicato trovare sbocchi quando l’avversario tende a chiudersi. "Loro già erano partiti con quell’atteggiamento – ha sottolineato il biancoceleste –, poi andando in vantaggio si sono chiusi anche di più, per noi è stato difficile. Ma siamo comunque stati bravi ad andare sugli esterni, cercando, con l’uno contro uno, di mettere palloni dentro. Peccato non essere riusciti a finalizzare le occasioni create".

"Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con tanti infortuni – ha chiuso Bonechi –, ogni settimana, incredibilmente, ce ne è uno nuovo e siamo sempre meno di quanti vorremmo essere. Ma abbiamo tanti ragazzi che ci mettono cuore e fame, puntiamo su di loro".