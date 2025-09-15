Eccellenza Toscana. Mazzola, doppietta di Discepolo. Niente da fare per il Signa

SIGNA

1

MAZZOLA

2

SIGNA: Crisanto, Nencini (74’ Bianchi), Tesi, Baggiani (74’ Manetti), Nocentini, Soldani, De Ferdinando (68’ Conti), Dallai, Cioni, Coppola, Flachi (61’ Lombardi C.). Panchina: Landini, Dianda, Lombardi L., Gianassi L., Wolf. Allenatore Gambadori

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi M., Campatelli, Saitta, Bonechi, Scardigli (55’ Puppato), Camilli, De Filippo (88’ Capezzuoli), Discepolo (85’ Gucci), Corsi (68’ Turillazzi). Panchina: Sampieri, Guarini, Ghiozzi Pasqualetti, Zizzo, Guadagnoli. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Testa di Bergamo (Cerofolini - Petri).

Reti: 20’ e 84’ Discepolo, 82’ Conti.

Note: Ammoniti: Baggiani, Conti, Tesi, Capezzuoli. Recupero: 1 e 5.

SIENA – Il Mazzola bagna l’esordio in campionato con una bella vittoria sul campo del Signa. Dopo un inizio equilibrato, al 20’ la partita si sblocca: Corsi appoggia per Discepolo (foto) che pesca una traiettoria perfetta e insacca all’incrocio dei pali, 1-0. Il Signa tenta di reagire affidandosi al piede di Coppola, che finisce a lato. Alla mezz’ora Scardigli riceve un filtrante da Camilli scaricando la conclusione addosso a Cristanto, il gioco viene poi fermato per una carica sullo stesso numero 1 gialloblù. Al 35’ ancora Mazzola, il perfetto dialogo tra Discepolo e Rocchetti permette a quest’ultimo di sfondare in area e calciare verso la porta, la conclusione colpisce il palo esterno terminando la sua traiettoria in fallo di fondo. La prima opportunità della ripresa è per il Signa: Baggiani riceve una corta respinta su azione d’angolo, il suo diagonale finisce di poco fuori dopo una deviazione di Saitta. Al 58’ occasione per il Mazzola, De Filippo decolla per colpire di testa un pallone, ma è traversa. I biancocelesti controllano il campo ma all’82’ la doccia fredda: angolo per il Signa, la traiettoria di Coppola è perfetta per l’incornata di Conti che piega le mani di Chiarugi per l’1-1. Il Mazzola è però duro a morire: Turillazzi, appena entrato, serve Discepolo che disegna l’ennesima parabola: Crisanto può solo osservare il 2-1. Il Signa si riversa in area di rigore avversaria senza però creare pericoli, i biancocelesti sfiorano il tris con la conclusione ravvicinata di Gucci, respinta..