Eccellenza Toscana. "Mazzola è riuscito a riportare l’inerzia dalla sua parte»
Una vittoria di carattere, quella del Mazzola alla prima di campionato. "Quando passi in vantaggio, costruisci poco pur concedendo, lo...
Una vittoria di carattere, quella del Mazzola alla prima di campionato. "Quando passi in vantaggio, costruisci poco pur concedendo, lo stesso, poco, e gli avversari pareggiano – dice il vice allenatore biancoceleste, Niccolò Targi – riuscire a riportare l’inerzia dalla tua parte, è un bel segnale". "Abbiamo affrontato una squadra, il Signa, competitiva – prosegue il mister –, molto aggressiva sulle seconde palle, con centrocampisti interessanti, che ci ha messo in difficoltà. Siamo partiti bene, ci è semmai mancato qualcosa nello sviluppo, per creare occasioni, ma siamo riusciti a sbloccarla con un tiro al limite dell’area. Nella ripresa abbiamo abbassato troppo il baricentro, ma stiamo ancora cercando di trovare l’assetto migliore, sono cambiati tanti ragazzi e il campo era diverso da dove siamo abituati a giocare. Quando ha aumentato la pressione, il Signa è riuscito a pareggiare, ma i ragazzi hanno reagito bene. Tanti gli spunti offerti dalla gara, per esempio dobbiamo migliorare su calci piazzati e angoli". A Discepolo, autore delle due reti, la palma del migliore. "Ha fatto due gol dei suoi – chiude Targi –, dobbiamo cercare di fargli arrivare più spesso la palla. Voglio applaudire anche la prova della difesa, dietro ci siamo mossi bene".
Continua a leggere tutte le notizie di sport su