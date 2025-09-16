Eccellenza Toscana. "Mazzola è riuscito a riportare l’inerzia dalla sua parte»

Una vittoria di carattere, quella del Mazzola alla prima di campionato. "Quando passi in vantaggio, costruisci poco pur concedendo, lo stesso, poco, e gli avversari pareggiano – dice il vice allenatore biancoceleste, Niccolò Targi – riuscire a riportare l’inerzia dalla tua parte, è un bel segnale". "Abbiamo affrontato una squadra, il Signa, competitiva – prosegue il mister –, molto aggressiva sulle seconde palle, con centrocampisti interessanti, che ci ha messo in difficoltà. Siamo partiti bene, ci è semmai mancato qualcosa nello sviluppo, per creare occasioni, ma siamo riusciti a sbloccarla con un tiro al limite dell’area. Nella ripresa abbiamo abbassato troppo il baricentro, ma stiamo ancora cercando di trovare l’assetto migliore, sono cambiati tanti ragazzi e il campo era diverso da dove siamo abituati a giocare. Quando ha aumentato la pressione, il Signa è riuscito a pareggiare, ma i ragazzi hanno reagito bene. Tanti gli spunti offerti dalla gara, per esempio dobbiamo migliorare su calci piazzati e angoli". A Discepolo, autore delle due reti, la palma del migliore. "Ha fatto due gol dei suoi – chiude Targi –, dobbiamo cercare di fargli arrivare più spesso la palla. Voglio applaudire anche la prova della difesa, dietro ci siamo mossi bene".