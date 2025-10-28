Eccellenza Toscana. Mazzola, Ghizzani:: "Ho visto l’impegno dei ragazzi»»

Per come si era messa la partita, il Mazzola si tiene stretto il punticino guadagnato sul campo del Grassina. "Ho fatto i complimenti all’allenatore avversario, perché credo la sua squadra, a oggi, è la prima squadra che ci ha messo seriamente in difficoltà – le parole del tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani –. Siamo partiti bene, tanto è vero che abbiamo avuto quattro occasioni, di cui tre nitide, che non so come non siamo riusciti a sfruttare. Quindi, dalla mezzora, la partita si è complicata perché, come spiegato altre volte, senza attaccanti di ruolo che tengono la palla e ti fanno salire, diventa difficile. Speriamo di recuperare presto De Filippo, perché possa darci una mano. Così è dura. Faccio comunque i complimenti alla squadra per aver indirizzato la partita non so neanche come, sicuramente in maniera fortunosa: nel calcio ci sono anche delle ragioni, per cui ti prendi quello che hai lasciato per strada in precedenza". "Alla fine sono contento dell’impegno – ha chiuso Ghizzani –, sono contento dell’animo che ci hanno messo i ragazzi. A mancarci le realizzazioni iniziali: se avessimo fatto gol, la partita sarebbe stata probabilmente diversa. Bravo anche Chiarugi, con i suoi interventi".