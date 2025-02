Eccellenza Toscana. Mazzola, Ghizzani:: "Questo pareggio vale una sconfitta»

Tanta delusione nelle parole del tecnico del Mazzola, Marco Ghizzani, al termine della gara con la Fortis Juventus. "Un 1-1 che vale come una sconfitta – dice –. Sono solito spendere giudizi positivi, non tanto per incoraggiare la squadra, ma perché dico sempre quello che penso. E i ragazzi li ho sempre elogiati perché hanno fatto vedere delle cose più o meno buone. Ma questa volta no: non si può giocare a non sporcarsi e l’ho detto nello spogliatoio anche alla fine del primo tempo, quando eravamo in vantaggio. Era la prima volta che giocavamo su un campo fangoso, difficile, se vogliamo, ma dovevamo essere più pratici ed efficaci".

"Non è tanto l’infortunio di Campatelli, grave, pare si sia rotto il naso – aggiunge il mister –, ma una questione di atteggiamento. Se vuoi fare un campionato di testa questa partita non puoi pareggiarla. La porti in fondo 1-0, nonostante tu abbia di fronte a una squadra ultima in classifica, chiamata a dare il tutto e per tutto, e un campo, come quello di Borgo, ostico, dove è difficile segnare. Una gara se non riesci a chiuderla non devi neanche subirla nella reazione. Si gioca a calcio: l’impegno settimanale, il lavoro e la necessità di impiegare gli stessi giocatori fanno parte del percorso".