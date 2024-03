Eccellenza Toscana. Mazzola Vittoria pesante nella trasferta contro la Baldaccio Bruni

BALDACCIO BRUNI

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Magi, Andreani, Bruschi, Mambrini, Perfetti (76’ Beretti), Boriosi (71’ Sbardella), Mercuri, Giovagnini (53’ Torzoni). Panchina: Mannarini, Giorni, D’Aprile, Mazzoni, Tresa, El Mohtarim. Allenatore Comanducci.

MAZZOLA: Florindi, Nassi (82’ Landozzi), Gianneschi, Fabbrini, Bonechi N., De Luca, Baroni (85’ Begnardi), Cruciani, Bartolini, Burato, Pierangioli (11’ Cavallini). Panchina: Cefariello, Bonechi L., Simi, Tozzi, Majuri, Silvestri. Allenatore Argilli.

Arbitro Fantoni di Valdarno (Giunta – Saoud).

Reti: 48’ Nassi, 73’ Bartolini, 92’ Sbardella.

Note: Ammoniti: Magi, Burato, Cruciani. Recupero: 1 e 4.

ANGHIARI – Vittoria pesante del Mazzola ad Anghiari. La squadra di Argilli gioca una ripresa perfetta e capitalizza le due reti di Nassi e Bartolini tornando in corsa, complice lo stop del Signa, per i playoff. Al 7’ c’era stato il primo tiro della partita: Gianneschi appoggia per Pierangioli che calcia tra le braccia di Vaccarecci. L’attaccante biancoceleste va vicino al bersaglio grosso dopo 120’, la conclusione su assist di Nassi sorvola di poco la traversa. Mazzola padrone del campo, al 20’ Nassi spara con il mancino ma la sfera sfiora il palo e finisce fuori. La Baldaccio Bruni si vede per la prima volta al 25’, creando due occasioni importanti: se sulla conclusione di Mercuri è provvidenziale la chiusura di Fabbrini, sul corner calciato da Mambrini è bravissimo Florindi su Boriosi. Pochi secondi prima dell’intervallo gli ospiti creano la più ghiotta palla gol con Cruciani, Vaccarecci è battuto ma la sfera coglie la traversa. Nella ripresa Nassi insacca all’incrocio dei pali l’1-0. Il raddoppio arriva al 72’: Baroni scambia con Cruciani all’interno dell’area, il centrocampista lascia partire un potente fendente che Vaccarecci respinge con l’aiuto della traversa ma che non impedisce a Bartolini (nella foto) di realizzare a porta vuota il 2-0. Nel finale i biancocelesti si lasciano sfuggire Sbardella, il filtrante di Torzoni è perfetto per il centravanti che riesce a battere Florindi, 1-2. Ma non c’è più tempo, vince il Mazzola che si rilancia.