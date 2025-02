Eccellenza Toscana. Mister Ghizzani:: "Entrati i giovani è cambiato tutto»

Quei minuti finali che per molte volte, in stagione, sono stati una condanna per il Mazzola, stavolta hanno premiato i biancocelesti: il gol di Bonechi, al 93’, è valso l’1-1 con l’Antella. "Per la prima volta sono subentrati due ragazzi giovani e il risultato è cambiato – ha detto il tecnico Marco Ghizzani –, ne sono felice. Sull’arbitraggio non mi soffermo, preferisco guardare al campo: nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo, anche per merito degli avversari che hanno giocatori ‘scomodi’, belli arcigni, che si sono fatti sentire, mettendo in difficoltà la nostra difesa. Nel secondo tempo abbiamo cambiato più volte assetto, fino al 4-3-3 finale con cui abbiamo ripreso la partita. Le abbiamo provate tutte e siamo riusciti a riacciuffare il risultato".

"Il primo giocatore che ho abbracciato è stato Geraci – ha aggiunto il mister –: ha sbagliato un rigore pesante, ma se non li tiri non li sbagli. Ci ha pensato poi Bonechi a rimettere in piedi la gara: credo che abbiamo meritato il pareggio, abbiamo subìto gol nell’unica nostra sbavatura. Alla fine se non sei squadra, questo tipo di partite le perdi. Il nostro cammino è lungo e tortuoso, dal 5 agosto abbiamo inserito 20 nuovi giocatori… Credo che alla fine qualcosa si possa davvero avverare".