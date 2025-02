Eccellenza Toscana. Pareggio amaro per il Mazzola con Fortis Juventus

FORTIS JUVENTUS

MAZZOLA

1

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Zoppi, Paternò, Donatini, Gurioli, Salvadori, Iaquinandi (69’ Masini), Serotti (74’ Cirasella), Di Gaudio (87’ Bertini), Gjana (58’ Raimondi), Morozzi. Allenatore Morandi

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Zanaj, Campatelli, Bonechi, Bouhamed, Rocchetti, Geraci, Taflaj, Fiaschi (53’ Borri). Allenatore Ghizzani

Arbitro Marongiu di Livorno (Napolano – Goretti).

Reti: 7’ Rocchetti, 81’ autogol Campatelli.

Note: Ammoniti: Di Gaudio, Campatelli. Recuperi: 3 e 5.

FIRENZE – Il Mazzola torna da Borgo San Lorenzo con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. E pensare che già al 7’ Rocchetti, lesto ad avventarsi su una corta respinta della difesa, scaraventa in porta la palla che sblocca il match. Al 27’ contropiede Mazzola, Bouhamed cerca di servire Fiaschi che viene anticipato di un soffio da Gurioli. Da questo momento sono i biancoverdi a prendere in mano il pallino del gioco. Al 30’ doppia opportunità per Serotti ma la palla non inquadra la porta. In chiusura di frazione clamorosa opportunità per lo stesso capitano di casa, che spara a botta sicura trovando un Fontanelli a dire no. Il match si riaccende solo al 72’: Vecchiarelli sorvola di poco la traversa. Due minuti dopo buona opportunità da calcio piazzato per gli ospiti Taflaj calcia debole tra le braccia di Aglietti. All’81’, con un fulmine a ciel sereno, ecco il rocambolesco pareggio del Borgo: Cirasella sulla linea di fondo indirizza la palla verso l’area di rigore, Campatelli interviene con scarsa coordinazione infilando la palla nella sua stessa porta. Il Mazzola prova a reagire con il colpo di testa di Geraci e con il bel diagonale di Rocchetti. All’85’ clamorosa occasione per il raddoppio senese, Borri addomestica un cross di Taflaj a pochi metri dalla porta ma calcia addosso al portiere. L’ultima emozione, un traversone di Gucci salvato all’ultimo Salvadori.