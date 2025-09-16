Eccellenza Toscana. Per l’Asta Taverne il campionato è iniziato in salita

E’ iniziato in salita il campionato dell’Asta Taverne, battuta 1-3, tra le mura amiche del campo sportivo Satini, dalla Lastrigiana. Una sconfitta bruciante, per i ragazzi di Bartoli che, bravi a recuperare il momentaneo svantaggio, sono rimasti schiacciati nei minuti finali del match, mentre stavano tentando di rimettere in piedi il risultato. A rendere ancora più amaro il boccone l’espulsione di Baroni, arrivata per doppia ammonizione: fin troppo pesante, il secondo giallo, per gli arancioblù, penalizzati dall’inferiorità numerica e costretti a rinunciare al giocatore per il prossimo incontro, la trasferta sul campo della Baldaccio Bruni, reduce dal successo esterno con l’Antella. Nessun allarme, comunque: se la prima giornata è sempre un po’ un’incognita, la squadra, rinnovata non poco durante l’estate, ha tutto il campionato davanti per trovare la propria dimensione e raggiungere il suo primo obiettivo, la salvezza. Già la partita di ritorno di Coppa Italia, con il Mazzola, vinta, aveva dato segnali incoraggianti, dimostrando che gli arancioblù possono dire la loro anche al cospetto di avversari quotati, costruiti per i piani alti della classifica.