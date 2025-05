Eccellenza Toscana Play off. Il presidente Pianigiani non ha dubbi:: "Dove vuole arrivare il Mazzola? In serie D»

La soddisfazione del Mazzola, qualificatosi ai play off nazionali, dopo aver superato la Rondinella Marzocco (1-1 al termine dei tempi supplementari) nella finale della fase regionale, è tutta nelle parole del presidente Antonello Pianigiani (foto con la moglie Antonietta). "Sono stati 120 minuti di battaglia – ha affermato il patron biancoceleste –. Una battaglia vera, leale, forte, da parte di entrambe le squadre. L’abbiamo spuntata noi, ma i complimenti vanno anche ai nostri avversari. Abbiamo visto un grande Mazzola: abbiamo sofferto, ma queste rende la vittoria ancora più bella". "Questa è una giornata storica – prosegue Pianigiani, particolarmente emozionato –, non solo per la nostra società, ma per il calcio senese. Questo risultato dimostra che dopo il grande Siena, ci sono anche delle realtà ‘periferiche’ come noi, o come l’Asta, che piano piano possono venire fuori. Una grande soddisfazione".

Il presidente biancoceleste non si è quindi nascosto. "Dove vuole arrivare il Mazzola? In Serie D". La squadra di Ghizzani conoscerà il nome del suo prossimo avversario tra qualche giorno, sarà la vincente dei play off del girone abruzzese di Eccellenza (che ha terminato la regular season domenica scorsa), in cui si affronteranno Castelnuovo Vomano e Renato Curi Angolana. L’andata sarà il 25 maggio in Abruzzo mentre il ritorno è previsto il 1 giugno a Siena.