Eccellenza Toscana. Sconfitta amara. Ma la Sinalunghese guarda avanti

E’ davvero enorme il rammarico in casa Sinalunghese per il ko subito a Signa domenica. I rossoblù erano infatti riusciti a pareggiare al 90’ con l’ultimo arrivato, l’attaccante classe 2005 Theo Fiaschi, ma sono stati puniti tre minuti dopo dal secondo rigore (eufemisticamente dubbio) di giornata per i padroni di casa che è valso i tre punti per il Signa. Una sconfitta immeritata e figlia degli episodi sfortunati, decisamente diversa rispetto a quella di sette giorni prima in casa contro la Colligiana. Segno che la squadra di Pezzatini, pur nelle difficoltà del momento ha comunque saputo reagire. Adesso però serve ritrovare la lucidità e la compattezza in difesa evitando le disattenzioni che sono costate otto gol negli ultimi 180 minuti giocati. Domenica al Carlo Angeletti arriverà la Baldaccio Bruni per l’ultima del girone di andata mentre il 2023 rossoblu si chiuderà sabato 23 in trasferta contro un’altra aretina, il Terranuova Traiana.