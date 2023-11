Eccellenza Toscana. Sinalunghese e Asta: "Il pareggio è stato giusto»

Sinalunghese e Asta, nell’anticipo dell’undicesima giornata si sono spartite la posta in palio: un pareggio tutto sommato giusto, quello di sabato allo stadio Angeletti. Gli arancioblù sono partiti forte, dopo tre minuti è arrivato il gol di Bjorn Doka. I rossoblù sono stati bravi a reagire e nella ripresa hanno trovato l’1-1 con Gianmarco Ciacali. "Siamo partiti un po’ a rilento – ha commentato il centrocampista della Sinalunghese ed ex della gara Alessio Salvestroni –. Difficile capire perché, probabilmente è una questione inconscia. Nel secondo tempo siamo comunque entrati con un altro piglio e abbiamo anche avuto le occasioni per ribaltarla". "Abbiamo le potenzialità per disputare una stagione importante – ha aggiunto –. Settimana dopo settimana ci conosciamo sempre meglio e abbiamo recuperato infortunati come Cicali che ha doti indiscutibili ed è un’arma in più".

Mercoledì il Pontassieve. "Sta a noi tirare fuori qualcosa da dentro – ha chiuso –, una fortuna tornare subito in campo". L’Asta ha preso il pareggio con il sorriso: "Dopo diverse sconfitte – ha spiegato il mister Stefano Bartoli – siamo tornati a muovere classifica. Abbiamo conquistato un buon punto, contro una squadra attrezzata. Nel primo tempo abbiamo gestito bene e abbiamo avuto occasioni per arrotondare il risultato. Nella metà del secondo, ci siamo abbassati, abbiamo dato campo agli avversari e siamo andati un po’ in difficoltà. Ma i ragazzi, anche grazie ad Anselmi, sono stati bravi a reggere fino alla fine". Ottimo l’approccio. "Già nello spogliatoio c’era convinzione – ha detto Bartoli –, bella anche l’azione del gol di Bjorn Doka. Questo deve essere motivo di riflessione. Adesso dobbiamo essere equilibrati e capire le difficoltà che ci sono state". Mercoledì di nuovo in campo, contro il Terranuova Traiana. "Affronteremo una squadra importante – ha chiuso l’allenatore – che farà un campionato diverso dal nostro".